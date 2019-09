Si sposa due volte e posta le foto del viaggio di nozze, la prima moglie le vede e accade qualcosa di incredibile

Un uomo, Richard Leon Barton Jr aveva sposato una donna da cui non aveva mai divorziato. I due si erano però lasciati e l’uomo, con il tempo aveva conosciuto un’altra donna di cui si era innamorato. Era così tanto convinto della scelta che aveva deciso di sposarsi. Dopo il matrimonio era andato in luna di miele alle Grandi Cascate in Michigan.e aveva scattato, insieme alla nuova moglie tante foto.

Tra le tante foto alcune ne aveva messe sui social spiegando di essere in viaggio di nozze.

Le foto le ha viste anche le prima moglie con cui l’uomo non aveva mai formalizzato la separazione che ha pensato di denunciarlo per bigamia

L’uomo per questo è stato arrestato e dovrà rimanere in galera per quattro anni.