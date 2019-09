Polizia blocca una zingara che stava rubando , lei dice di essere incinta e le fanno subito un’ecografia

Una zingara era entrata in un supermercato e girando tra gli scaffali, sperando di non essere vista ha rubato della merce mettendola sotto i suoi abiti. Dopo un po’ che girava con fare sospetto i responsabili del supermercato hanno capito che stava rubando e hanno immediatamente chiamato la polizia. Appena la polizia è arrivata e la ha perquisita si è accorta che effettivamente aveva rubato un bel po’ di merce e le ha comunicato che l’avrebbe arrestata. Ma la zingara, prontamente ha risposto che non avrebbero potuta arrestarla perché era incinta.

La polizia a quel punto, poiché dall’aspetto fisico non sembrava che la ragazza fosse in stato interessante, l’ha portata nell’ospedale più vicino e l’ha sottoposta ad una ecografia da cui è risultato, inequivocabilmente, che era in attesa.

A quel punto è stata denunciata per furto ma a piede libero.