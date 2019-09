Nasce la loro bambina ma dopo sedici anni scoprono che c’è stato un cambio in culla

Una coppia di genitori per 16 anni ha cresciuto quella che riteneva la loro bambina ma, appunto dopo sedici lunghi anni hanno scoperto che al momento della nascita c’era stato uno scambio in culla e quella che loro credevano essere la loro figlia era in realtà figlia di un’altra coppia di genitori.

Questa vicenda è accaduta a Seul nel 1992.

I genitori fin da subito avevano avuto qualche dubbio e sospetto, infatti erano rimasti un po’ diffidenti perché la bambina non aveva un gruppo sanguigno compatibile con il loro ma solo facendo il test del dna hanno scoperto la verità. L’ospedale, per tutelare la privacy non ha mai detto loro chi è la loro vera figlia ma ha dovuto risarcire la coppia con 55 milioni di dollari.