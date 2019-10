Tra gli spettatori c’è una donna malata di cancro, giocatore di football fa a tutti l’autografo ma lei la scansa

Una scena davvero brutta quella a cui hanno assistito tutti gli spettatori di una partita di football degli Green Bay Packers quando un giocatore è sceso tra il pubblico per fare gli autografi ma ha evitato una donna visibilmente malata di tumore. Pare assurdo che si eviti di andare vicino ad un malato di cancro quando tutti sanno perfettamente che non è certo una malattia contagiosa. Una spettatrice particolare la donna malata di cancro, che come tutti i malati merita ancora più attenzione perché ogni malato combatte una lotta quotidiana per trovare da qualche parte il coraggio, la voglia e la forza di combattere. Anche assistere ad una partita di football può dare la spinta giusta per avere voglia di combattere. E allora vedere uno sportiva che evita una persona malata fa tristezza e provoca sdegno. Quando questo gesto è stato criticato anche la donna stessa, Jan Cavanaugh ha voluto dire la sua ma a difesa del giocatore asserendo così: ” I giocatori possono decidere a chi fare gli autografi”.

Per fortuna il giocatore dopo averla evitata, probabilmente, ha riflettuto sul suo gesto ed è tornato indietro per farle l’autografo. In ogni caso la scena che lo ritrae mentre evita la donna è rimasto negli occhi di tutti quelli che hanno assistito al triste momento.