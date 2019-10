Donna alza troppo il gomito durante un battesimo a Manchester si ritrova a Ibiza, rischia di perdere il posto

Un’avvenente donna di 32 anni era andata a un battesimo a Manchester ma dopo aver bevuto un po’ troppo si è ritrovata a Ibiza.

La donna era stata invitata da amici alla cerimonia ma non era riuscita a controllarsi bevendo più del dovuto. Dopo qualche ora si è ritrovata sull’isola di Ibiza senza la possibilità di rientrare a casa immediatamente, rischiando di perdere il lavoro.

La donna si chiama Rachael Wynn e come raccontato da un sito locale della città inglese, una volta tornata a casa dai festeggiamenti del battesimo si è sentita con un amico che era a una festa di compleanno a Ibiza.

La donna non ci ha pensato u un attimo ha chiamato il taxi, si è recata all’aeroporto e ha preso il primo aereo per la bellissima isola delle Baleari.

La donna, una volta arrivata a Ibiza, ha iniziato a vivere un incubo sapendo che il giorno dopo doveva essere per forza presente a lavoro.

La ragazza ha cercato un volo di ritorno, ma il primo disponibile era tra tre giorni. Ha cercato di avvisare il suo capo dell’inconveniente ma per lui era inconcepibile quello che era accaduto alla donna.

La donna ha raccontato che: “Non ricordo nulla, ma è stata sicuramente la cosa più stupida mai fatta in tutta la mia vita. Il mio capo non è contento, ma credo che ora la sua ira si sia placata. Lui è un grande leader di una grande compagnia, perfetta per lavorare. Ora sarà deluso, ma con un po’ di fortuna, finirà per vedere il lato più divertente di questa vicenda”.