Accredita 200 mila dollari alla fidanzata ma quello che accade dopo è sconvolgente

Un uomo di 48 anni di Naperville, una cittadina dell’Illinois poco distante da Chicago, era molto innamorato della sua fidanzata tanto che ogni volta che lei gli chiedeva dei soldi lui non esitava neppure un attimo a darglieli tramite dei bonifici bancari.

I due però, non si erano mai incontrati perchè lei viveva in Florida e le distanze erano tali che non permettevano alcun incontro. Dopo un po’ che lui non la sentiva ha allertato la polizia temendo che le potesse essere accaduto qualcosa di brutto e così ha scoperto che non esisteva alcuna ragazza ma era solo stato truffato dando i soldi ad abili criminali che erano riusciti con l’inganno a spillargli tanto danaro che l’uomo non è riuscito più a recuperare.

Purtroppo di truffe come queste ne accadono tante ogni giorno e internet e la solitudine sono ottimi strumento per ingannare gente di solito molto ricca che dietro la promessa di un rapporto romantico truffa le persone più deboli.