Donna accusa il marito di averla violentata per un anno di notte mentre lei dormiva, lui ammette e viene condannato a molti anni di carcere

Un uomo dovrà scontare 9 anni di carcere per aver abusato della moglie mentre lei dormiva. Secondo quanto raccontato dalla donna alla Polizia, la storia è durata per un lungo anno senza che lei se n’era mai accorta.

L’uomo filmava tutto con il suo cellulare. La donna ha scoperto tutto osservando di nascosto il cellulare del marito che se lo era dimenticato a casa per andare di fretta a lavoro.

Innumerevoli i video che riprendevano le violenze dell’uomo perpetrate durante la notte. La donna ha chiamato a lavoro il marito e gli ha raccontato di aver scoperto tutto e di essere rimasta sconvolta per l’accaduto.

Il marito, come racconta l’Independent, ha scelto di non ritornare a casa ma di andare direttamente in commissariato per auto denunciarsi.

La donna ha detto di non voler più vedere il marito e ha chiesto il divorzio. L’uomo, dopo un breve processo è stato condannato a nove anni di prigione.