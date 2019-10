Ragazzo trascorre 72 ore al computer per 72 ore senza bere o mangiare, quello che accade dopo è terrificante

I ragazzi sono terribilmente attratti dai videogiochi, computer e telefonini e, se i genitori non ponessero dei limiti, probabilmente trascorrerebbero intere giornate senza neppure rendersene conto, a volte senza neanche avvertire gli stimoli della fame e della sete. Purtroppo chi è genitore vede quasi una attrazione maniacale dei propri figli verso questi apparecchi che, se non usati e dosati hanno effetti collaterali devastanti. Ma la storia che stiamo per raccontare certamente supera ogni immaginazione. Questa vicenda è accaduta in Cina dove un ragazzo ha trascorso al computer ben 72 ore durante le quali non ha mangiato né bevuto e neppure dormito. Alla fine di questo lasso di tempo si è sentito male ed è entrato in coma. Il ragazzo, appena trentenne è stato immediatamente ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a terapia. Sulle prime sembrava reagisse ai farmaci tanto che da muovere gli arti seppure in un modo anomalo e terribile che non aveva nulla di umano. Ma alla fine è deceduto.

