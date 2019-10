Si addormenta e il cane gli morde il dito fino a staccaglierlo, il motivo è incredibile

Un uomo , Jerry Douthett di 48 anni era andato a riposare sul suo divano dopo aver bevuto tante birre. Ad un certo punto s è addormentato e si è svegliato solo quando aveva sentito un dolore lancinante al suo alluce. Ha guardato e ha visto che il suo dito era quasi completamente staccato e a fare ciò era stato il suo cane. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove gli hanno detto che il suo cane gli aveva semplicemente salvato la vita perchè il suo dito era completamente infetto a causa del diabete e stava per andare in necrosi e se il cane non glielo avesse staccato le sue condizioni sarebbero peggiorate notevolmente. I medici sono comunque dovuti intervenire per amputare quello che restava del suo dito. Il cane aveva avvertito un odore persistente di infezione e d’istinto aveva risolto a modo suo quello che aveva capito essere un problema molto grave per il suo padrone.

Il cane di razza terrier si chiama Kiko.

Questa vicenda è accaduta a Rockford, negli Stati Uniti