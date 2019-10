Sparatoria in mezzo alla gente alle porte di Bari, feriti gravemente un passante e un pregiudicato

Comando armato ha agito pochi minuti fa tra la gente in pieno centro di Bitritto. Secondo le prime, frammentarie informazioni, i killer hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco contro un pregiudicato, colpendo anche tre auto che in quel momento stavano transitando in via Aporti.

L’agguato è avvenuto nelle vicinanze di un circolo ricreativo.

Sul posto sono intervenute diverse auto dei carabinieri e ambulanze del 118. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito un pregiudicato, forse il reale obbiettivo dell’agguato e un passante.

I due feriti sono stati trasportati in gravi condizioni presso un ospedale di Bari.

Sul posto si è recato il sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto. La Polizia in questi minuti sta ascoltando diversi testimoni.