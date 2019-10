Porta con se il bambino piccolo in biblioteca e succede qualcosa di gravissimo

Una donna, Donnetta Foster aveva bisogno di andare in biblioteca per prepararsi ad un colloquio di lavoro.

La donna non aveva , però, altra possibilità che quella di portare con se il bambino piccolo perché non sapeva proprio a chi lasciarlo.

Il bambino, nei primo momenti è stato buono e tranquillo ma poi ha iniziato ad annoiarsi e ha fatto un bel po’ di baccano, soprattutto rideva molato forte. Gli altre persone preseti in biblioteca, più e più volte hanno chiesto alla signora di far stare buono il bambino ma nessuno riusciva a calmarlo e allora l’hanno invitata a uscire lasciando la biblioteca. Poiché la donna ha risposto che non aveva alcuna intenzione di andare via la persone che erano fortemente irritate da tutto quel chiasso, hanno chiamato la polizia. La donna, che non si è fatta assolutamente intimorire dalle forze dell’ordine, ha detto alla polizia le stesse cose e cioè che non aveva alcuna intenzione di andare via.

A quel punto la polizia l’ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ora rischia di essere condannata fino ad un anno di carcere.

Questa vicenda si è svolta in Georgia, negli Stati Uniti D’America.