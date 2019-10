Ultimi sondaggi politico elettorali, boom di Salvini, sale Renzi, giù Zingaretti, profondo rosso per Di Maio

Sembra che la discesa della Lega nelle preferenze degli italiani sia terminata. Matteo Salvini e il suo partito iniziano a risalire nei sondaggi.

La Lega si conferma il primo partito in Italia. Le percentuali sono molto lusinghiere per Matteo Salvini con un più 1% sulla scorsa settimana.

Secondo gli ultimi sondaggi la Lega è al 34,1 %. Un italiano su tre voterebbe oggi Lega. Oggi a Roma tutto il centrodestra si riunirà per protestare contro la legge di bilancio in via di presentazione del governo giallorosso e inoltre per chiedere, a viva voce, le dimissioni della Sindaca di Roma Vriginia Raggi.

Nel centrodestra c’è un altro partito che sorride. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è sempre più il secondo partito della coalizione con il 7,8%.

Scende Forza Italia che si attesta a livello nazionale al 7,5% . Gli azzurri di Silvio Berlusoni perdono in una settimana lo 0,3%.

Sale nel centrosinistra Italia Viva di Matteo Renzi posizionandosi al 4,1% dei sondaggi. Matteo Renzi sta cercando di coinvolgere sempre più gente intorno al suo partito, sembra sempre più probabile il passaggio a Italia Viva di un pezzo da novanta di Forza Italia, Mara Carfagna.

Mara Carfagna, secondo l’idea di Matteo Renzi, dovrebbe diventare la responsabile di Italia Viva per il Nord Italia.

Precipitano i due partiti al governo. Il Pd e il Movimento Cinque Stelle. In particolare la discesa è molto brusca per il partito di Di Maio e Grillo, stimato al 17,8%.

Il Pd è secondo le ultime stime al 19,15 perdendo 0,5% in una sola settimana.