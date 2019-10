Emma Marrone si racconta e dice tutta la verità su Nikolai Danielsen

Emma Marrone e Nikolai Danielsen.

La cronaca rosa, l’estate scorsa, si è sbizzarrita su questa coppia narrando e mostrandoli a cena, a ballare, sulla spiaggia, in barca.

Il gossip non ha parlato d’altro e i due sembrano davvero fidanzati e felici. Poi la brutta notizia per Emma: il tumore è tornato, lei che in prima persona mette al corrente i suoi fans dello stop forzato e lei che dice: mi ritiro per un po’ metto a posto le cose e torno più forte di prima. Emma , insomma è una grande persona, una donna forte, un ottimo esempio per tutte le donne che devono affrontare simili problematiche. Il problema c’è, si affronta, si risolve e si torna più forti di prima, Emma sempre sorridente e serena. O almeno così appare. Emma però racconta anche che ha pianto tanto ma da sola, anche per gioia quando è tornata a casa dopo il ricovero. E allora la domando sorge spontanea: ma il fidanzato Nikolai Danielsen che ruolo ha avuto nel momento buio?

E’ sempre Emma, che senza peli sulla lingua dice come stanno le cose: nessun fidanzato, nessuna storia d’amore, lui è un amico come ne ha tanti.

Emma l’intervista l’ha rilasciata a Vanity Fair e dopo aver confessato che non c’è nessun uomo nella sua vita ha detto così: “Mi manca essere amata, assolutamente sì … Amore è quando tu rischi di mandare a pu***ne la tua vita perché il tuo fine è amare. Continuerò a vederlo sempre così e probabilmente ci rimetterò sempre. Se metti dei paletti non ami”.

E poi, schietta e diretta ha aggiunto: “Se metti dei paletti stai valutando e l’amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore. Vivo in un mondo in cui c’è tanta apparenza e in cui sotto il tappeto delle relazioni virtualmente felici si nasconde l’inferno. A quel tipo di relazione preferisco la solitudine”.

Emma, dunque, è ancora single ma felice e innamoratissima della vita, oggi più che mai.