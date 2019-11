Monna lisa è il soprannome della donna che per essere eternamente giovane non sorride da 40 anni

Una donna inglese ha scelto in un modo originale e al quanto strano di cercare di non avere rughe sul suo viso per sembrare eternamente giovane.

Tess Christian ha scelto di non sorridere perché crede che non sorridendo non si formano le rughe sul suo viso.

La donna, ora cinquantenne, ha scelto di non sorridere mai da 40 anni. Il suo ultimo sorriso risale a quando era adolescente.

Gli amici della donna hanno deciso di soprannominarla “Monna Lisa” la donna dall’enigmatico sorriso. Tess Christian ha anche detto che è sicura che non sorride da così tanto tempo è più efficace di tanti trattamenti estetici.

La donna ha detto che tutti le chiedono quale sia il suo segreto per una pelle sul viso ancora così liscia e lei risponde dicendo che la sua voglia di restare giovane costa un notevole sacrificio, non sorridere da 40 anni.

Tess ha raccontato di non aver sorriso nemmeno alla nascita della figlia e non esiste una foto nella quale si vede lei sorridere.