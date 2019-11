Terremoto in tempo reale, scossa in Sicilia trema la terra a Catania

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell’Etna. L’evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l’epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre.

I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Riposto e Piedimonte Etneo tutte città in provincia di Catania.

La scossa è stata avvertita anche a Catania città. L’evento sismico ha provato molta preoccupazione tra gli abitanti dell’area colpita.

Al momento non risultano repliche. La scossa avvenuta a Milo fa immaginare che l’Etna possa a breve riprendere la sua attività vulcanica.

Non si esclude che nell’arco della serata possano esserci nuove scosse in provincia di Catania e in particolare in vicinanze dell’Etna.

L’area colpita dal sisma è una zona ritenuta dagli esperti a altissimo rischio sismico anche per la presenza dell’Etna.