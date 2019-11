Uomo di 34 anni muore improvvisamente e il suo cavallo piange disperato al suo funerale

Una storia tristissima che ci fa capire quanto sia grande l’amore che sono in grado di provare gli animali per l’essere umano che si prende cura di loro.

Un giovane uomo di appena 34 anni, Wagner è morto improvvisamente durante un giro in moto per un incidente. L’uomo era affezionatissimo al suo cavallo che aveva chiamato Sereno e il cavallo a lui. I due sembravano davvero amici a detta di chi li conosceva bene.

Il fratello di Wagner racconta così: “Wagner aveva una passione e un grande amore per Sereno. A volte, ha rinunciato a qualcosa per se stesso, per assicurarsi di poter comprare cibo al suo cavallo”.

Il fratello di Wagner sapendo molto bene la profondità del legame che li univa ha deciso di portare anche il cavallo Sereno al funerale del fratello. Ma certo non immaginava che avrebbe visto Sereno soffrire in quel modo. Appena Sereno si è avvicinato alla tomba ha iniziato ad annusare forte e poi a nitrire e a sbattere gli zoccoli per terra. Tute le persone presenti non hanno avuto dubbi che l’animale stesse piangendo.

Questa vicenda si è svolta in Brasile.

Il fratello Wagner ha spiegato : “Sembrava che Sereno avesse capito: si è avvicinato ed ha appoggiato il muso sulla bara, ed ha cominciato a piangere”.