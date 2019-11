Raffaella Fico e Mario Balotelli tornano a frequentarsi, lei è single, lui pure, ritorno di fiamma in vista!

Un video di Raffaella Fico pubblicato su Instagram e un commento quasi immediato dell’ex compagno Mario Balotelli lasciano immaginare che tra i due ci sia più di una amicizia.

I due sono stati una coppia per parecchio tempo. Dal loro amore è nata una bambina di nome Pia che assomiglia molto al papà.

I due si lasciarono e iniziò una lunga guerra. Sia Raffaella Fico che Mario Balotelli si ricostruirono una vita privata.

Mario Balotelli è stato accostato a tante donne. Raffaella Fico è stata la compagna di Alessandro Moggi e di Gianluca Tozzi.

La Showgirl napoletana ultimamente aveva detto in un’intervista rilasciata a un noto giornale di aver perdonato Mario Balotelli e di avere ora con lui un ottimo rapporto.

Poi alla domanda se tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma la bellissima showgirl napoletana aveva risposto che nella vita “mai dire mai”.

Tutto lascia presagire che tra i due ci fosse un riavvicinamento. Una nuova prova al riavvicinamento tra i due è stato il commento al video postato da Raffaella Fico su Instagram proprio di Mario Balotelli.

Raffaella Fico ha postato un video che dura un minuto dove mostra come si allena in palestra. La Fico appare nel video con una tutina aderente che mette in evidenza le sue straripanti forme.

Tantissimi sono stati i commenti ricevuti dalla Fico ma non è passato inosservato il commento di Mario Balotelli che si complimenta per il fisico della sua ex.