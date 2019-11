Maria Elena Boschi e la sua vita sentimentale “Ho avuto una storia importante senza che nessuno se ne accorgesse, eravamo entrambi liberi”

Una Maria Elena Boschi inedita quella che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

L’ex Ministro e attuale capogruppo alla Camera di Italia Viva ha parlato per la prima volta della sua vita privata e lo ha fatto con molta naturalezza.

Maria Elena Boschi ha parlato della sua situazione sentimentale: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.

Poi la Boschi ha anche svelato il suo futuro. L’ex Ministro ha detto di aver rifiutato l’invito di Maurizio Costanzo di tentare la carriera televisiva dopo la politica.

L’Onorevole ha voluto precisare che quando terminerà la sua avventura politica lei tornerà a fare l’avvocato, la professione che da sempre ama.

Poi l’ex Ministro ha parlato della sua esperienza come donna al governo: “In questi sei anni ho vissuto intensamente, ma credo di non essere cambiata molto. Sono maturata e cresciuta. Ho cercato di imparare. Ecco, ho scoperto un aspetto del mio carattere che non conoscevo, la resilienza. Fino a qualche anno fa non sapevo che cosa fosse subire una sconfitta. Dalla sconfitta però si può imparare e ripartire. Ho scoperto che cosa vuole dire lavorare sotto pressione, coi riflettori puntati h24 quando ero al governo. E ho capito che riuscivo a mantenere la calma, a ripartire con il sorriso”.