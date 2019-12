Luigi Di Maio incontra Milena Gabanelli e le fa una proposta anti Pd

Luigi di Maio ha incontrato a Bologna la giornalista ed ex conduttrice di “Report” Milena Gabanelli. L’incontro tra il capo politico del M5S e la Gabanelli, secondo i ben informati, è stato molto positivo.

Alla fine dell’incontro sembra che Luigi Di Maio abbia proposto alla giornalista di candidarsi per il Movimento 5 Stelle come presidente della regione Emilia Romagna.

La risposta di Milena Gabanelli è stata immediata. La giornalista, se pur lusingata per la proposta, ha declinato l’invito.

La notizia del tentativo non riuscito di candidare in Emilia Romagna, Milena Gabanelli è stata detta a Nicola Zingaretti che sembra che non abbia preso per nulla bene la proposta del capo politico dei grillini, Luigi Di Maio alla famosissima giornalista.

Per Nicola Zingaretti il tentativo Di Maio è un modo per far perdere le importantissime elezioni del 26 gennaio al Pd e provocare in seguito una crisi di governo dai risvolti imprevedibili.

Intanto Matteo Salvini ha voluto una volta per tutte smentire le voci di una possibile riappacificazione con Luigi Di Maio e di un nuovo governo Lega – M5S: “Indietro non si torna. Di Maio e Grillo hanno scelto il Pd e Renzi, hanno scelto i poteri forti e la finanza, quindi li lascio in questa compagnia senza nessun rimpianto”.