Salvini attacca Fabio Fazio per la sua holding da 11 milioni all’anno, “morale agli italiani di sinistra, ma portafoglio saldamente a destra…”

Guadagni milionari per Fabio Fazio come raccontato da un articolo del Sole 24 ore. La società di Fabio Fazio nell’ultimo anno ha fatturato ricavi per oltre 11 milioni di euro.

L’holding di Fabio Fazio ha triplicato i suoi guadagni nell’ultimo anno da 3,83 milioni a 11 milioni. Il fatturato è triplicato per i guadagni derivanti dalla Rai che è l’unica cliente della società di Fazio.

La notizia non è passata inosservata. Matteo Salvini è stato molto sarcastico sulla notizia: “Tra carolanti e clandestini, fa la morale agli italiani da sinistra, ma il portafoglio, a quanto pare, lo tiene saldamente a destra…”.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore quindi è la Rai a sborsare undici milioni di euro per la conduzione di Che Tempo che fa.

il commissario della Commissione Vigilanza, Maurizio Gasparri, ha reso noto che sarà fatta un’interrogazione parlamentare sui guadagni di Fabio Fazio: “Bisognerà discutere per capire come questa crescita di cifre si rifletta sui costi della Rai, quindi occorre un’analisi dettagliata. Non da oggi sono tra coloro che hanno espresso storicamente perplessità su Fazio, sui suoi costi, sui privilegi di cui ha goduto in Rai occupando spazi prelibati di Rai1 ma affondando negli ascolti. Ci sono voluti anni per fare passare Fazio su Rai2, che non è una discarica degli scarti ma è una rete della Rai. Non è l’ammiraglia ma non è neanche un canale sperimentale. Quindi azzoppare Rai2 e caricare di questi costi ingenti un’altra rete non è stata una scelta saggia”.