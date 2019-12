Ha un incidente e resta paralizzata, il marito dopo cinque giorni decide di lasciarla e poi accade l’incredibile

Una donna, Riona Kelly, 37 anni ha avuto un incidente d’auto e in ospedale le hanno detto che sarebbe rimasta paralizzata.

La donna, che non si aspettava una notizia così tragica, ha dovuto anche sopportare la decisione del marito che, dopo cinque giorni, le ha spiegato che non se la sentiva di rimanerle accanto e che aveva deciso di separarsi.

Riona racconta così: “Cinque giorni dopo il mio incidente, ero in ospedale quando mio marito mi ha dato sei mesi di tempo. Mi sentivo distrutta, poi ho pensato che dovevo essere forte per i miei bambini, per me stessa”.

La donna che era anche mamma di quattro bambini, dopo i primi momenti di sgomento ha capito che doveva farsi forza per se stessa e per i figli e così, uscita dall’ospedale, ha contattato su facebook un fisioterapista che la potesse aiutare a fare riabilitazione.

I due, frequentandosi, si sono innamorati e Riona racconta: “Stiamo insieme da 11 mesi, i bambini lo adorano ed io sento di vivere la vita che merito”.