Acquista una busta di insalata, svuota il contenuto in una ciotola e cade per terra un geco

Un cliente di un supermercato ha acquistato una busta di insalata già confezionata. Quando è arrivato a casa e ha svuotato il contenuto della busta in una coppa pe condirla, è caduto a terra qualcosa. L’uomo , sulle prime, si è spaventato ma poi ha guardato a terra e ha visto che si trattava di un geco. L’animale era vivo , infatti, la busta era stata conservata in frigo e il geco era in buona salute.

Il geco era alto 7-10 centimetri e all’apparenza sembrava un po’ addormentato ma poi , poco dopo, ha ripreso la sua vitalità.

Il geco è stato adottato da un amico del cliente che lo aveva trovato ed è stato chiamato Cosmo.

Non è la prima volta che nelle buste di insalata si trovano animali vivi perché, al momento della chiusura delle buste potrebbe rimanere intrappolato qualche piccolo animale che, magari, si mimetizza con il colore dell’insalata.

In realtà non dovrebbe accadere perché se i controlli fossero adeguati non si verificherebbero incidenti così spiacevoli.