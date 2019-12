Mettono da parte con fatica i soldi per la vacanza ma poi il marito li usa di nascosto, la reazione della moglie

Una coppia aveva deciso , con gran fatica di mettere dei soldi da parte per potersi permettere, durante l’estate, una bella vacanza.

Un giorno, però, il marito di nascosto dalla moglie li ha presi e li ha usati ma poi, sentendosi in difetto, ha deciso con un sms di confessare alla moglie ciò che aveva fatto e le ha scritto così:

“Uno dei miei alunni viene ogni giorno a scuola solo con una felpa e scarpe da ginnastica, non ha una giacca invernale o degli stivali. Mi sono preoccupato e gli ho chiesto di rimanere in classe dopo la lezione per parlare.”

E poi ha aggiunto: “Fuori si gela e ho avuto paura che si ammalasse! In poche parole, vive con il nonno, che ha una pensione misera. Dopo scuola lavora in un fast food per guadagnare i soldi per l’affitto, le bollette e il cibo. Sono stato a casa sua e l’ho accompagnato a comprare dei vestiti e del cibo per casa. Per questo ho preso 700 Euro dai nostri risparmi per le vacanze, quindi ora possiamo partire solo per 6 giorni e non più per 8.”

E poi ha concluso così: “Mi dispiace non avertelo detto prima. Ma non ci ho pensato troppo, sentivo di doverlo aiutare.”

La moglie gli ha risposto così: “Parliamone quando torno a casa. Ma questo devo dirtelo: sono molto fiera di te. Chiedi al tuo alunno se ha qualcuno con chi trascorrere questo Natale, altrimenti lui e suo nonno potrebbero essere nostri ospiti.”