Arriva Natale e molte famiglie non riescono a pagare le bollette, un uomo paga le bollette per 36 famiglie

Una storia bellissima che arriva dalla Florida dove un imprenditore, Michael Esmond, ha deciso di pagare le bollette a 36 famiglie che si trovavano in difficoltà economiche e che, senza il suo aiuto, avrebbero certamente trascorso le vacanze di Natale, e non solo, al gelo.

L’uomo, che negli anni 80 aveva grosse difficoltà economiche perchè per avviare la sua azienda aveva investito tanto e non riusciva ad avere ricavi, ha visto cambiare la sua vita così radicalmente che non riesce a dimenticare il suo passato da povero e, ora che è a capo di un’azienda prestigiosissima che ha un altissimo fatturato e che non gli da più alcun pensiero, la Gulf Breeze Pools & Spa, ha deciso che vuole aiutare quelle famiglie che sono in difficoltà.

Così si è messo alla ricerca di 36 famiglie con grossi problemi economici e ha pagato tutte le loro bollette per un totale di circa 4000 dollari. Poi ha fatto recapitare una lettera con cui spiegava loro che non dovevano preoccuparsi delle bollette da pagare perchè ci aveva penato lui.

Ha regalato un Natale bellissimo e senza pensieri.