Azienda da 6 giorni di riposo a chi non fuma per compensare le pause dei fumatori

Esiste un’azienda che ha deciso di adottare una politica ispirata al principio dell’uguaglianza in tutti i sensi. Questa azienda che si trova in Giappone, a Tokyo, la società di marketing Piala Inc., ha stabilito che non è giusto trattare diversamente i fumatori dai non fumatori e, in qualche modo, penalizzare i non fumatori e così ha pensato di dare ai non fumatori un riposo di 6 giorni al mese che andrà a compensare tutte le pause che fanno i fumatori.

Questi 6 giorni di riposo saranno ovviamente retribuiti regolarmente .

La decisione è stata adottata dopo che i non fumatori hanno portato alla luce questa differenza di trattamento e, secondo quello che riporta il Telegraph, la società è stata daccordo con tale rimostranza ed ha subito adottato una equiparazione di trattamento. Infatti, i non fumatori avevano asserito che lavoravano molto di più dei fumatori che molto spesso si allontanavano dal posto di lavoro proprio per fumare.

Hirotaka Matsushima, che è il portavoce dell’azienda, ha fatto sapere che quando a inizio anno uno dei dipendenti ha segnalato nei messaggi scritti nella casella dei suggerimenti questa lamentela, l’azienda ha ritenuto di accoglierla immediatamente.

Infatti, l’ufficio è ubicato al 29° piano, e i fumatori per poter fumare devono scendere nel seminterrato.

Questo comporta che non lavorano per almeno 15 minuti ogni vota che decidono di fumare.