Un cane si perde e rimane per quattro anni sempre nello stesso posto in attesa dei suoi proprietari

Una storia davvero incredibile quella che stiamo per raccontare e che narra la vita di un cagnolino che si era perso e che per quattro anni era rimasto sempre nello stesso posto aspettando che i suoi proprietari tornassero a prenderlo.

La gente del vicinato ha iniziato a prendersi cura di lui e tutti si erano affezionati, gli portavano sempre acqua e cibo.

Un giorno un uomo ha pensato di scattargli una foto e postarla sui social per capire se qualcuno lo avesse reclamato. Infatti, una famiglia lo ha riconosciuto come il loro cane che quattro anni prima si era perso , Bon Bon.

La famiglia ha raccontato che quattro anni prima erano andati fuori città a visitare dei parenti e avevano portato Bon Bon con loro. Il cane si era perso e nonostante lo avessero insistentemente cercato non erano riusciti più a ritrovarlo.

La famiglia, appena ha saputo dove si trovava il loro cane si è messa in viaggio e lo ha raggiunto. Il cane appena li ha visti non ha smesso di scondinzolare e fare loro tante feste ma al momento di portarlo via il cane ha fatto capire in tanti modi che voleva rimanere per strada.

I proprietari, anche se a malincuore lo hanno accontentato e il cane è rimasto nel quartiere dove ormai si sentiva a casa sua.