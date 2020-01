Deve fare da testimone al matrimonio della sorella e prende in parola ciò che la sposa le dice

Una storia decisamente bizzarra quella che arriva dal Nebraska .

Anche se sembra assurda è una storia vera riportata anche da Fox13News .

Una ragazza si doveva sposare e ha scelto come testimone di nozze la sorella, Christina Meador. Un gesto bellissimo volere la propria sorella accanto nel giorno più bello e, certamente la sorella è stata ben lieta del ruolo che le è stato affidato.

Quando la futura sposa ha comunicato alla sorella che sarebbe stata lei la sua testimone di nozze le ha anche precisato che non aveva un desiderio particolare su come dovesse essere vestita la sua testimone: non aveva una preferenza di colore o di modello di abito, non importava se indossasse un vestito o un pantalone, insomma le ha detto: vestiti pure come vuoi.

Ebbene la testimone ha preso alla lettera il desiderio della sorella e si è presentata vestita da T-Rex.

Poi ha postato la foto sui social e l’ha commentata così: “Quando sei la damigella d’onore e ti viene detto che puoi indossare qualsiasi cosa… non mi pento di nulla“, .

La sorella nonché sposa, per tutta risposta ha scritto, sempre sui social così: “Mia sorella è fantastica e non stavo assolutamente scherzando quando le ho detto che poteva indossare qualsiasi cosa”.