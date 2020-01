Mattia Santori leader del movimento le Sardine a Piazzapulita “Abbiamo già vinto, stiamo insegnando qualcosa a chi vuol fare politica”

Uno degli ospiti di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli è stato il leader storico delle Sardine, Mattia Santori.

Il giovane organizzatore del movimento che in pochi mesi è riuscito a portare centinaia e centinaia di persone in piazza, ha detto di essere riuscito a fare politica senza soldi, utilizzando solo strumenti di marketing.

A Piazzapulita Mattia Santori ha spiegato il motivo della necessità si scendere in campo e di mostrare la contrarietà contro il sovranismo e Matteo Salvini: “Cosa faccio io per migliorar quella realtà? Prima di puntare il dito, cosa facciamo noi per fare politica in questo paese, cosa facciamo noi per rendere lo Stato migliore. Cosa faccio per rispettare le regole che ci sono in un Paese? Questo è il punto fondamentale”.

Il leader delle Sardine ha detto che nelle scorse elezioni regionali in Emilia Romagna non si ricorda per chi ha votato.

Poi ha parlato della nascita del movimento che fino ad ora è stata un’avventura straordinaria. Il prossimo incontro delle Sardine sarà a Bologna il 19 gennaio e si prevede una partecipazione massiccia.

Per l’evento, Mattia Santori, ha rivelato che sarà organizzato un grande concerto con la partecipazione dei Subsonica, Afterhours e altri nomi importanti della musica italiana.

Il leader delle Sardine ha voluto sottolineare come il Movimento abbia insegnato qualcosa a chi fa politica da tanti anni: “Si può fare e parlare di politica senza spendere un euro su Facebook. Noi siamo attualmente a 300 mila followers e siamo una forza che non ha speso un euro su Facebook. Siamo l’unica forza politica, non partitica, che esce senza sponsorizzate, abbiamo dei livelli di engagenment incredibile. Quindi questo significa, non destra o sinistra, ma che si può fare politica senza per forza ricorrere agli strumenti di marketing”.