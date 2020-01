Vince 170 milioni di euro ma continua a fare la cameriera

Una donna di 48 anni svizzera, Olivia K. ha vinto alla lotteria Euro Millions circa 170 milioni di euro.

La donna, che aveva giocato una schedina di 25,50 franchi, ha sbancato portando a casa una somma straordinaria.

La donna che è di origine tedesca non ha voluto cambiare affatto la sua vita e dopo aver comprato una BMW per se e una per il marito e dopo aver acquistato una bella casa ha ripreso a fare la sua solita vita compreso il lavoro, che non ha lascato, di cameriera.

La donna che è sposata ma non ha figli non ha voluto cambiare per nulla la sua vita e si è tenuta stretta il suo lavoro da cameriera part time.

I clienti che sanno molto bene quale è la vincita che si è portata a casa, continuano a darle la mancia perchè questa signora ha una gentilezza e un garbo che sprona la clientela a premiarla.

La donna lavora presso il ristorante del canton Argovia.