Ogni giorno entra nel suo bar un uomo che beve una birra da solo e poi va via, cosa fa il barista

Un barista , Benjamin proprietario di un locale a Northampton aveva notato che nel suo bar ogni giorno entrava un uomo che si sedeva e ordinava una birra, a volte due, beveva pagava e andava via.

Quell’uomo, anziano gli faceva una grande tenerezza e così un giorno il barista gli si è avvicinato e ha fatto due chiacchiere con lui e dopo ha scritto i seguente post sui social: “Lui è John, uno dei clienti abituali, tutti i giorni viene nel locale e ordina un paio di birre. Nelle scorse settimane ho notato che non parlava mai con nessuno, che è sempre seduto da solo. Oggi ho colto l’occasione per sedermi con lui a fare due chiacchiere. John mi ha raccontato che non ha più nessuno perché tutti i suoi familiari sono morti, che vive da solo e non parla mai con nessuno.

Infatti era molto sorpreso che fossi venuto al suo tavolo per parlare con lui ed era molto felice. Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta”.

Gli utenti dei social hanno immediatamente risposto mandando messaggi, inviti a pranza o anche solo per fare due chiacchiere.

Per una volta tanto l’uso dei social è stato davvero umano.