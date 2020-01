Ragazzo prende 177 multe con l’auto del nonno, cosa decide di fare

Un giovane uomo guidava in Italia la macchina del nonno che abita in Spagna.

Il ragazzo in cinque anni ha preso con quell’auto 177 multe e di queste non ne ha pagate neppure una.

Il ragazzo, infatti era solito circolare con l’auto, di proprietà del nonno nelle zone a circolazione limitata senza averne autorizzazione, ma anche percorreva corsie preferenziali oltre a superare molto spesso i limiti di velocità ed essere così ripreso dall’autovelox.

Il totale accumulato in cinque anni è stato pari a di 15.784,99 euro.

Il ragazzo che viaggiava su una Volkswagen Golf, è stato identificato quando è andato a ritirare l’auto che era stata rimossa a causa di un parcheggio irregolare.

A quel punto il ragazzo ha dato le generalità del nonno che, poiché risedeva in Spagna è stato sanzionato anche per non aver fatto immatricolare in Italia l’auto che risultava straniera ma che circolava in Italia da più di un anno.

C’è da vedere la reazione del nonno quando avrà la multa di 15.784,99 euro e che è all’oscuro di tutto.

Il nonno è un ultraottantenne.