Entra in un supermercato e paga la spesa a tutti i clienti presenti in quel momento dicendo che ha vinto la lotteria, in realtà è una famosissima cantante in incognito

Una donna è entrata in un supermercato della conosciutissima catena Walmart a Palm Springs, in California e ha spiegato a tutti i clienti che erano presenti in quel momento che aveva vinto la lotteria e per questo aveva deciso di pagare la spesa a tutti.

Ha così dato la sua carta di credito ai cassieri e ha pagato di li la spesa a tutti i clienti che erano nello stesso tempo sbalorditi e felici.

I clienti si sono messi a parlare con lei e l’hanno anche ringraziata tantissimo ma lei ha continuato a dare sempre la stessa versione, voleva condividere quella fortuna che aveva avuto di vincere la lotteria.

In realtà le cose non stavano così perché si trattava di una nota cantante australiana, la pop star Sia, che si presenta sul palco con una parrucca mentre nel supermercato era vestita in modo assolutamente normale così tanto da non essere riconosciuta.

La cantante che ha 43 anni e che si chiama Sia Kate Isobelle Furler è sempre stata una donna molto positiva infatti ha anche spiegato ai suoi fans che è malata ma lo ha raccontato così: “Ehi, soffro di dolore cronico, una malattia neurologica, Ehlers Danlos, e volevo solo dire a quelli di voi che soffrono di dolore, sia fisico che emotivo, vi amo, andate avanti. La vita è dura. Il dolore è demoralizzante e non siete soli”.