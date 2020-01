Si cercano persone disposte a fare da property tester con stipendio di 2.300 euro a settimana

Un lavoro decisamente allettante quello proposto dal sito HushHush: stanno cercando tra le cinque e le dieci persone disposte a visitare case extralusso che si trovano nel mondo, testarle con tutte le comodità e fornire recensioni motivate adeguatamente.

Vediamo nel dettaglio cosa viene richiesto.

Il sito HushHush da ai suoi clienti servizi a 5 stelle e per farlo ha bisogno di persone che vadano in giro per il mondo a visitare questa abitazione extra lusso.

Per questo ogni “property tester”, ha a sua disposizione una settimana da vivere in ogni abitazione che dovrà recensire, potrà usufruire di tutte le comodità che la casa offre dopo di che ha a disposizione 5 giorni per fare una recensione che dovrà essere minimo di 800 parole.

In questa recensione bisognerà spiegare se l’appartamento è facilmente accessibile, i servizi che ci sono e la spiegazione di quanti più dettagli possibile sia all’interno che all’esterno della casa.

Per ogni recensione il “property tester sarà pagato 2000 sterline, circa 2300 €.

Ogni tester all’anno avrà da recensire 10/15 case.