Si rivolge a un giudice per chiedere il divorzio a causa della cattiva igiene della moglie

Tanti posso essere i motivi che possono provocare la separazione tra un uomo e una donna ma di certo quello che stiamo per raccontare è molto inusuale.

Un uomo di New Taipei si è rivolto a un giudice del Tribunale per chiedere il divorzio dalla moglie. La motivazione del ricorso presentato è abbastanza strana. L’uomo ha raccontato che non vuole più condividere la stessa casa con la su attuale compagna per la sua scarsa igiene.

Secondo quanto riferito dall’uomo la donna si lavava una volta all’anno. L’uomo ha detto di essere esasperato dal comportamento della moglie e di aver chiesto più di una volta alla donna di cambiare abitudini ma senza alcun successo.

Eppure l’uomo ha raccontato che quando erano fidanzati la donna ci teneva tantissimo al suo igiene. Subito dopo sposato però la donna ha iniziato a lavarsi sempre meno. Prima una volta alla settimana, poi una volta al mese, fino ad arrivare a una volta all’anno con i problemi che ne conseguivano.

Inoltre, l’uomo ha raccontato nel ricorso che la moglie lo costringeva a prendersi cura del padre impedendogli di trovare un lavoro stabile.