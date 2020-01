Pochi minuti fa si è verificato un incidente stradale in via Caldarola a rione Japigia a Bari. Un’auto, per circostanze in via di accertamento, si è scontrata con una moto, uno scooter.

Sul posto sono arrivate le auto della Polizia locale e i soccorsi che hanno trasportato i due feriti al più vicino ospedale. Non si sanno nè i nomi nelle condizioni dei due feriti.