Nicola Zingaretti segretario del Pd, “Noi e le Sardine siamo il futuro dell’Italia”

Il segretario del Partito Democratico non smette di corteggiare il Movimento delle Sardine. L’ultima sua mossa è stata quella di commentare la lettera inviata dai leader del Movimento delle Sardine a Giuseppe Conte.

La risposta del Premier non è ancora arrivata ma Nicola Zingaretti ha voluto dire la sua sulle proposte fatte dalle Sardine al Premier. Forse allo stesso Zingaretti ha stupito il fatto che le Sardine hanno cercato prima il Premier del Pd.

Comunque il Presidente della regione Lazio nonché segretario nazionale del Pd ha elogiato le Sardine. Il segretario Pd commenta così la lettera delle Sardine: “La lettera inviata a Conte è uno straordinario contributo politico e civile. Che un movimento così vasto si ponga l’obiettivo di rafforzare la democrazia italiana con idee e valori così netti e moralmente alti è davvero una novità nella società italiana”.

Nicola Zingaretti si è recato nuovamente in Calabria per commentare il voto delle regionali: “Spingeremo il nuovo governo regionale a mantenere gli impegni, perché non si possono rubare i voti alle persone e poi scappare. Io metto la faccia ovunque nelle battaglie giuste e anche in quelle difficili e soprattutto torno anche dopo le elezioni. Non so se tanti leader della Destra che hanno battuto questa terra prima del voto siano tornati. Il Centrodestra viene al sud solo in campagna elettorale per prendere i voti e scappa. Io ho difeso questa terra, ho sostenuto la candidatura di Pippo Callipo e sono contento che il PD sia il primo partito della Calabria”