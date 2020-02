Pesca miracolosa, pescatore nella sua rete trova una marea di pesci e 100 mila euro

Una pesca miracolosa quella di un pescatore giapponese che nella sua rete non solo ha trovato tantissimi pesci ma anche una cospicua somma di denaro pari a 100 mila euro.

Nella rete del pescatore giapponese c’erano 1.100 banconote da mille Yen pari a 100 mila euro. La pesca miracolosa si è verificata nelle vicinanze della città di Ofunato sulla costa nordoccidentale del paese.

Certo alzarsi prestissimo la mattina con la possibilità di non riuscire a portare nulla a riva non è molto esaltante ma per quel pescatore giapponese la pesca quel giorno fu molto gratificante.

Il pescatore ha avvisato la Polizia della cittadina di dove abitava di quanto accaduto. Gli inquirenti hanno indagato sulla provenienza della borsa e sono giunti a una conclusione.

La borsa con l’ingente somma di denaro era finita in mare per il terremoto avvenuto qualche hanno fa in Giappone che aveva anche determinato un o spaventoso tsunami.

Il denaro ritrovato potrebbe diventare del pescatore, secondo quanto riferito dalle autorità, se entro sei mesi nessuno rivendicasse la proprietà.