Sgarbi su manifestazioni del M5S “Sono contro i vitalizi ma girano con le auto blu, sono solo un’orsa di scappati di casa!”

Vittorio Sgarbi non ha risparmiato dalle sue dure critiche i grillini per essere scesi in piazza ieri a Roma. La manifestazione organizzata dai pentastellati era contro i vitalizi e a molti è sembrato quanto mai strano che un partito al governo manifesti in piazza.

La manifestazione si è svolta in piazza Santi Apostoli e ha visto la partecipazione di Ministri e sottosegretari del Movimento.

Sgarbi ha così definito i grillini e la loro manifestazione: “In realtà protestano contro se stessi. Il vero ‘vitalizio’ è pagare ogni mese quest’orda di scappati di casa, senza arte né parte, catapultati, grazie a Grillo, dalle poltrone delle loro case in Parlamento. La maggior parte di loro prima di essere eletta non aveva un lavoro, non aveva mai lavorato e, probabilmente, non avrebbe mai lavorato”.

Sgarbi rincara la sua dose: “Sono contro i ‘vitalizi’, ma girano con le auto blu, non restituiscono, come avevano promesso, i soldi delle indennità, si prendono, a scrocco, le case dello Stato (vedi caso Trenta) e da ministri fanno il contrario di quello che promettevano quando stavano all’opposizione (vedi Di Maio sul caso Regeni)”.