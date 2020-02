Giorgia Meloni “Il codice rosso non basta, il fenomeno dei femminicidi rimane uno dei più gravi in Italia”

La leader di Fratelli d’Italia ha voluto parlare come donna e come segretaria di partito di un fenomeno assurdo che sta provocando una vera e propria emergenza in Italia, il fenomeno del femminicidio.

La Meloni ha detto che: «In media ogni due giorni viene uccisa una donna solo perché donna e per lo più questo accade nell’ambito delle relazioni sentimentali e familiari. L’attenzione deve essere massima e l’impegno deve essere sia sul piano culturale che giuridico. A partire dalla certezza della pena: nessuna scorciatoia e nessuno sconto per chi commetta violenza sulle donne. La normativa italiana c’è e si è rafforzata con l’introduzione del Codice rosso, ma le leggi vanno implementate e rese operative concretamente. E le vittime che denunciano non vanno lasciate sole. Agli interventi normativi deve aggiungersi un impegno culturale, un cambio di passo e di mentalità ed educare al rispetto della donna».

Giorgia Meloni solo qualche giorno fa ha dovuto testimoniare in un processo perché un uomo la inseguiva e le inviava minacce intimidatorie.