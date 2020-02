Insegnante da un tema in classe choc, Descrivete il vostro suicidio

Un insegnante in una scuola in Francia ha dato un tema in classe per il quale c’è stata la rivolta dei genitori.

Questa vicenda è accaduta in un liceo di Montmoreau -Saint-Cybard, in Francia e la traccia del tema era la seguente: “Avete appena compiuto 18 anni. Avete deciso di farla finita con la vostra vita. La vostra decisione sembra irrevocabile. Decidete in un ultimo slancio di scrivere le ragioni del vostro gesto. Tracciando il vostro autoritratto, descrivete tutto il disgusto che avete di voi stessi. Il vostro testo evocherà qualche evento della vostra vita all’origine del vostro stato d’animo”.

I genitori appena saputo hanno denunciato il professore che è stato immediatamente sospeso.

I genitori hanno voluto che il caso diventasse di dominio pubblico e hanno scritto che una lettera al giornale La Charente Libre, che dice così: “Che si possa proporre questo genere di argomento a ragazzini di 13-14 anni è disgustoso. Di solito per educazione non abbiamo l’abitudine di mettere in discussione ciò che succede a scuola, ma ci sono dei limiti. Quale sarà il prossimo tema? Cosa provate quando vi fate male di proposito compiendo atti di autolesionismo?” .

Una mamma ha anche detto: “Ciò che mi sciocca di più è il collegamento tra autobiografia e suicidio. Ci vuole una gran faccia tosta“.

IL dirigente scolastico ha convocato il professore e spiega: “L’obiettivo è capire quali erano le sue intenzioni pedagogiche o educative. Vedremo se è il caso di procedere con provvedimenti disciplinari. In ogni caso, se ciò che è emerso fosse confermato, possiamo soltanto essere molto sopresi per il modo in cui la questione è stata affrontata“.