Parcheggia la sua auto sul posto destinato ai disabili e per lei c’è una punizione che non dimenticherà per tutta la vita

Una donna aveva parcheggiato la sua auto sul posto destinato ai disabili ed era andata a fare compere.

L’autista di un furgoncino che trasportava i disabili, per punire tale condotta, ha parcheggiato il suo mezzo dietro la macchina della signora, non permettendole più di muoversi.

Quando la signora è tornata, ha trovato la sua auto bloccata dal furgone dei disabili e ha chiesto di poterla spostare subito.

Ma l’autista che per lei aveva in serbo una bella punizione, non solo le ha detto che non poteva spostare il mezzo ma ha iniziato a far scendere i disabili nel modo più lento possibile e così la donna è dovuta rimanere ferma per tutto il tempo senza poter in alcun modo recuperare la sua macchina.

L’autista si è molto divertito a punire la donna.

La donna man mano che i disabili scendevano dal furgoncino chiedeva loro scusa rendendosi conto solo in quel momento del danno che aveva fatto.

Certamente le sarà servito da lezione.