Viene abbandonata dal marito, era sola incinta di 36 settimane, senza lavori e senza un centesimo, ma dopo arriva il miracolo

Una donna è stata lasciata dal marito. La donna si chiama Amanda abitava a Sidney in Australia era incinta da 36 settimane e il suo uomo l’aveva lasciata sola, senza soldi.

Amanda aveva cercato subito un lavoro ma non riusciva a trovarlo.

Eppure lei pensava che tutto stesse andando per il meglio, dopo tre anni di tentativi era riuscita a rimanere incinta. Il marito e lei, dopo tantissimi sacrifici, avevano comprato una nuova casa.

Ma poi la decisione inaspettata. Il marito aveva deciso di farla finita, quella storia andava chiusa. L’uomo senza troppe spiegazioni lasciò la donna sola in quella casa piena di debiti incinta all’ottavo mese.

Un’amica di Manda consigliò di raccontare la sua situazione a una radio locale. La Radio non appena lesse il messaggio decise di intervenire.

La donna fu invita in radio dove, in compagnia della sua amica, raccontò la sua difficile storia. Subito dopo che Amanda terminò di raccontare la sua storia, sullo schermo televisivo dello studio fu trasmesso un video molto emozionante che riprendeva l’interno della nuova casa di Amanda.

Amanda era stata riempita di doni da persone o da imprese che erano rimaste colpite dalla sua storia. La giovane donna ebbe in regalo un costoso aspirapolvere, ebbe un buono con il quale poteva usufruire ogni giorno, per tre mesi, di pasti giornalieri consegnati da un’azienda di food locale.

C’erano 4000 dollari per l’acquisto di tutto ciò che era necessario per il bimbo e l’ultimo regalo il più bello e importante erano 10 mila dollari che servivano per pagare il muto per parecchi mesi.