Coronavirus, Giorgia Meloni “Conte non si illuda che questa emergenza possa salvare il governo”

Giorgia Meloni è stata aggiornata dal Premier Conte sullo stato attuale dei contagi e sulle misure messe in atto dal Governo.

Il leader di Fratelli d’Italia ha detto che questo non è il momento di fare polemiche che ritiene essere inutili in un momento come questo.

La Meloni rinnova la sua disponibilità a collaborare con l’esecutivo: «Noi siamo disponibili alla collaborazione, ma nessuno si illuda che questa emergenza possa salvare il governo. Non si inventino scuse per tirare a campare».

Giorgia Meloni però dice che secondo lei qualcosa non è andato per il verso giusto: “Il presidente Conte e il ministro Speranza. Io ho detto loro che dobbiamo sapere tutto dai cinesi, ma finora temo non sia stato così. Ho grossi dubbi. Noi di Fdi diamo e daremo una mano ma dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando. Troppe cose non tornano. I cinesi hanno isolato 90 milioni di persone e noi all’inizio abbiamo trattato il virus come una forte influenza. Le due cose non vanno d’accordo anche per questo abbiamo chiesto dall’inizio di mettere in quarantena tutti coloro che venivano dalla Cina”.

La Meloni dice che il Premier Conte le ha ribadito che il numero elevato dei contagi in Italia è dovuto ha un controllo più elevato rispetto agli altri paesi d’Europa: «Conte sostiene che sia dovuto alla nostra elevata soglia di controllo, una soglia più alta rispetto agli altri Paesi europei. Secondo lui questo ci consente di individuare prima degli altri le persone contagiate».