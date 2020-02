Pensa che il cane della madre abbia perso il naso, dopo qualche minuto di choc si rende conto del clamoroso errore

Una giovane donna di nome Jade aveva deciso di prendersi cura del docile cagnolino di sua madre. La madre di Jade si era allontanata per una vacanza e non sapeva a chi lasciare il suo amato cane.

Così sua figlia Jade decide di prendere in custodia Lenny, così si chiamava il piccolo cane della madre. Lenny era un bulldog francese.

La giovane donna da subito si trovò benissimo con Lenny e i due si divertivano a rincorrersi per tutta la casa.

Un giorno mentre giocavano Jade notò qualcosa di spaventoso sul pavimento. La donna aveva visto sul pavimento qualcosa simile al naso del povero Lenny.

La donna era convita che Lenny aveva perso il suo naso. Jade raccontò l’accaduto sui social: “Giocavo con Lenny tutto andava bene … finché qualcosa sul pavimento non ha attirato la mia attenzione. Non avevo idea di cosa fosse, quindi l’ho preso e l’ho messo fuori per valutare ulteriormente la situazione”.

La ragazza era sicura che il cane della madre aveva perso il naso: “Ho iniziato ad andare fuori di testa pensando che non avrebbe mai più annusato la pipì nelle sue passeggiate e so che gli piace farlo, pensavo che dovesse soffrire, stavo anche pensando a come potrei dire a mia mamma una cosa del genere, il naso del cane è riuscito a cadere”.

Poi la scoperta…“Ad ogni modo, alla fine ho avuto il coraggio di raccoglierlo perché pensavo che nah sicuramente no, questo non può essere … solo per poi rendermi conto che si è morso il naso da uno dei suoi peluche mentre il suo naso non lo aveva perso affatto!”

Il suo racconto ha avuto 60 mila condivisioni e 100 mila mi piace.