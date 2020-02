Un uomo senza fissa dimora si sta radendo per la strada, arriva un poliziotto e il senza tetto non crede a ciò che gli viene fatto

Una donna che dedicava molto del suo tempo alle persone più bisognose, un giorno fece un giro tra i senza fissa dimora e distribuì loro un kit che conteneva un rasoio, schiuma da barba e qualche barretta energetica.

Appena un senza fissa dimora ebbe il suo kit si fece la barba per la strada cercando il modo più comodo.

Un poliziotto che girava nei paraggi, Jeremy Thomas, ufficiale di polizia di Detroit, appena vide a scena si avvicinò al senza fissa dimora che temette di essere redarguito per ciò che stava facendo per la strada e indietreggiò.

Ma il poliziotto gli tolse di mano il rasoio e sorridendogli, gli fece lui la barba nel modo più delicato e affettuoso possibile.

Il senza fissa dimora che era poco abituato a gesti di affetto nei suoi confronti, rimase senza parole e sorrise a sua volta al poliziotto, profondamente riconoscente.

Il senza fissa dimora ha dichiarato: “È stato bellissimo quello che ha fatto e Dio lo benedirà per averlo fatto per me perché non era tenuto a farlo.”