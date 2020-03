Coronavirus, il 29enne paziente 1 di Bari è un militare, ora è ricoverato al Policlinico in isolamento e vive da solo

Ci sono nuove notizie sul 29enne di Bari che ieri è risultato essere positivo al test del tampone. Il ragazzo è un militare che lavora presso una caserma in Lombardia.

Sembra che abbia già avvertito i primi sintomi prima di mettersi in viaggio per fare ritorno a Bari. Subito dopo il volo si è recato in ospedale al Policlinico di Bari dove è stato ricoverato in isolamento in attesa del responso delle analisi che poi sono risultate positive.

Da quanto si apprende il ragazzo vive in una casa autonoma e non in condominio e ora le autorità dovranno iniziare ad analizzare le condizioni cliniche di tutti i suoi colleghi in Lombardia.

Inoltre è molto probabile che tutti i passeggeri del volo Milano-Bari di venerdì sera, giorno del ritorno nel capoluogo pugliese del militare, saranno sottoposti ai test sul Coronavirus.

Ieri è risultata positiva anche una 74enne foggiana. Le analisi sono state analizzate dal laboratorio degli Ospedali Riuniti di Foggia.

La donna era già in isolamento e ora non risulta ricoverata ma si trova in quarantena presso il suo domicilio.