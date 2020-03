Bari, arriva il rinvio della Deejay Ten, la manifestazione si doveva svolgere domenica 8 marzo, Linus “rinviata in estate, difficile muoversi con le nuove regole sul Coronavirus”

Una manifestazione tanto attesa dai baresi è stata rinviata. La Deejay Ten, manifestazione podistica che da anni si tiene a Bari dovrà essere rinviata. A renderlo noto l’organizzatore, il famoso dj Linus.

Linus ha scritto su Instagram che sarà rinviata in Estate: “Ieri sera, la Presidenza del Consiglio ha diffuso le nuove regole e muoversi da Lombardia e Veneto in seguito all’epidemia di Coronavirus è diventato complicato soprattutto farlo per partecipare ad eventi sportivi. Questa mattina un centinaio di persone erano pronte per partire per allestire il villaggio ma rimarranno a casa. In più c’è il nostro canale diretto con gli ascoltatori. Dove tanti mi hanno detto di essere preoccupati. E quindi a malincuore obbedisco perché, tolto il calcio che sta dimostrando di essere un mondo di deficienti, le regole vanno rispettate. Recupereremo dopo l’estate quando questa brutta avventura sarà finita. Promesso”.