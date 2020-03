Gigi D’Alessio su Instagram “io e Anna non stiamo più insieme da un po’, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti”

Sembrava una coppia inossidabile quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Lei innamorata del famoso cantante napoletano. Anna Tatangelo aveva sempre detto che per lei Gigi D’Alessio era un mito. Ma gli amori purtroppo finiscono e anche quello tra Anna e Gigi è arrivato al capolinea.

A renderlo noto è stato lo stesso Gigi D’Alessio con un post su Instagram: “Anna e io non stiamo più insieme da un po’».

Il cantante napoletano ha poi aggiunto: «Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea . E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio iniziarono la loro storia nel 2006. Dal loro amore è nato nel 2010 Andrea, la prima crisi ci fu nel 2017, poi la rottura definitiva qualche mese fa.