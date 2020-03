Una donna è sull’altare in procinto di sposarsi, vede la ex moglie del marito e va da lei

Una donna stava per sposarsi ed era sull’altare. Tra gli invitati c’erano anche Landon, il figlio del suo futuro marito che l’uomo aveva avuto dalla ex moglie.

E poi c’era lei, la ex moglie.

La sposa, Katie Hild era ben conscia che, sposandosi avrebbe dovuto avere a che fare quotidianamente con il passato del suo futuro marito e questo la rendeva molto felice perché adorava il figlio del suo compagno ed aveva un ottimo rapporto con la ex moglie.

E allora la donna ha voluto ufficializzare tutto questo affetto inserendo nella promessa di matrimonio anche l’impegno a prendersi cura per sempre di Landon, di essere una buona moglie per Jeremy e poi si è rivolta anche a Casey, la ex moglie del marito e a Tyler, il marito di Casey dicendo loro che avrebbe dato il massimo per essere un ottimo co-genitore e per essere per loro una buona amica su cui contare sempre.