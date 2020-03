Acquistano una casa e in soffitta trovano un cestino per il pranzo, quando lo aprono si commuovono

Una coppia, dopo tanti sacrifici, era riuscita ad acquistare una casa che stava pagando con un mutuo.

Un giorno la coppia ha deciso di andare in soffitta per mettere un po’ di ordine in previsione di lavori di ristrutturazione.

Ha iniziato a togliere scatole vuote fino a quando non si è imbattuta in un cestino verde per il pranzo.

La coppia era convinta di non trovare nulla all’interno o, tutt’al più, qualche oggetto senza valore e invece, con grande sorpresa, ha trovato all’interno un foglio di giornale datato 25 marzo 1951.

I due si sono commossi a immaginare la vita dei precedenti proprietari che avevano conservato con tanta cura quel foglio di giornale che per loro, evidentemente, valeva qualcosa.

E invece, poco dopo, hanno capito che all’interno di quel foglio di giornale c’era del danaro, dollari di diverso taglio: da 20, da 50 e anche da 100 dollari!

I dollari erano tutti degli anni tra il 1928 e il 1934.

In tutto erano 45.000 dollari.